ボクシングのライト級で日本人初の世界王者になり、タレントとしても活躍したガッツ石松さん（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）が、２日に肺炎のため都内の病院で死去した。７６歳だった。親交のあった元ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・具志堅用高氏は１１日、所属事務所を通して追悼のコメントを寄せた。具志堅氏は「ボクシングそして人生の大先輩であるガッツさん。お会いするといつも朗らかで、優しく接して下さいました。