演歌歌手の辰巳ゆうとが１１日、東京・台場のＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式】」に登場。開演前に囲み取材に応じた。辰巳は、楽曲「運命の夏」が最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネート。「皆さんの応援がこういった形につながった。喜びを胸にステージに立ちたい」とにっこり。「これからもＭＵ