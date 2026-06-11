ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが“推し活”ショットを公開した。江藤アナは１１日までに自身のインスタグラムを更新。「毎年恒例、サンリオフェスティバルシナモロールとのグリーティングは即完売でゲットできませんでしたが今年も、子どもの声あふれる賑（にぎ）やかな空間で、一つだけのキャラクターグッズが出来上がるのが楽しかったです」と記し、サンリオフェスティバルを訪れ、ゴールデン・レトリーバーのキャラクター