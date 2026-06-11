日本相撲協会の公式ＹｏｕＴｕｂｅ「親方ちゃんねる」で、小野川親方（元幕内北太樹）が３月２３日に東京・府中市で行われた春巡業をリポート。参加力士へのインタビューを公開した。小野川親方は幕内阿炎（錣山）に春巡業中の印象深い出来事を聞くと、阿炎は「富山の巡業で一山本関にずっと間違えられたことですかね。知らないおじさんに４回言われました。ちょっと悔しかったですね」と回答。ファンに向けて「僕は一山本関で