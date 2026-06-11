ラグビー・リーグワン１部のＢＬ東京は１１日、都内で今季の総括会見を行った。ＮＯ８リーチ・マイケル主将が出席し「３連覇に向けて準備してきて、結果がクオーターファイナルで負けた。自分たちがこの３年立ててきたスタンダードで、今年はそこにマッチできなかったことが一つの原因」と、準々決勝で敗退した今季を振り返った。２連覇王者として臨んだ２０２５―２６シーズン。ＢＬ東京は、レギュラーシーズン８勝１０敗の６