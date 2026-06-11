ヘンリー王子とメーガン妃は、キャサリン皇太子妃の妹であるピッパ・ミドルトンさんが、警察による自宅周辺の警備強化を許可されたことに対して「二重基準だ」と憤慨しているという。オーストラリアのスカイニュースが先日、報じた。この不満は、ヘンリー王子が英国訪問時の自身と家族の警備体制をめぐって長年にわたる闘いを続けている中で明らかになった。４２歳のピッパさんは、夫でヘッジファンドマネージャーのジェーム