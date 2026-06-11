リーメントから6月15日、「クロミ」のテラリウムコレクションが登場。発売前にもかかわらず、SNSでは「かわいすぎる」と早くも話題となっています。★画像初公開★【クロミテラリウムコレクションクロミのどきどきデイズ】笑って泣いて…今日のクロミはどんな気分?6月15日発売予定。全6種。1540円(税抜価格1400円)。 (@rement_officialより引用)リーメント「クロミテラリウムコレクション クロミのどきどきデイズ」バカンスを楽