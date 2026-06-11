演歌歌手の新浜レオンが１１日、東京・台場のＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式】」に登場。開演前に囲み取材に応じた。新浜は、楽曲「Ｆｕｎ！Ｆｕｎ！Ｆｕｎ！」が最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞にノミネート。これに新浜は「本当に光栄。感謝の気持ちでいっぱい」と喜ぶとともに、「選んでいだい