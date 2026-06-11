◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク）楽天は１１日、巨人戦のスタメンを発表した。チームは１０日に三木肇監督の休養を発表。球団と監督との双方協議により休養が決まり、同日の巨人戦から塩川達也ヘッドコーチが監督代行として指揮を執っている。前日１０日の同戦は完封負け。２戦目で初勝利を目指す。先発は滝中瞭太投手。安定した投球を続けている右腕に期待がかかる。５連