今回は、数多くいるサンリオキャラクターズの中から、ゴールデンハムスターの男のコ「コロコロクリリン」をピックアップ。ハムスターだけに、家族やなかまがいっぱい。しかも、それぞれちゃんと名前があるというのだからすごい!!いったい何匹いるのか、圧巻の“コロコロクリリンのなかまたち”がこちらです!コロコロクリリンのなかまを紹介☆︶︶︶︶︶︶v︶︶︶︶&#