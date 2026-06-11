大相撲のパリ公演が現地時間の１３日と１４日の２日間に渡って、アコー・アリーナで開催される。９日に横綱・豊昇龍（立浪）らのＡ班、１０日に同・大の里（二所ノ関）らのＢ班がそれぞれ出国し、初日へ熱が高まってきた。パリでの開催は１９８６年、１９９５年に続いて３度目。相手国からの招待を受けて日本相撲協会が主催する海外公演は、２０年ぶりの海外公演となった昨年のロンドンに続き２年連続となる。昨年１月の開催