【モデルプレス＝2026/06/11】テレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』が、6月12日よる9時より放送。なにわ男子、Aぇ! group、NiziUらが出演する。【写真】王冠＆ド派手衣装でドームに立つなにわ男子◆なにわ男子×Aぇ! group、関西の先輩の名曲2曲カバーなにわ男子とAぇ! groupが関西の先輩のヒット曲をカバー。SUPER EIGHTの「ズッコケ男道」、KinKi Kidsの「フラワー」をパフォーマンスする。コラボを前に「一緒にで