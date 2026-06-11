【モデルプレス＝2026/06/11】元タレントの木下優樹菜が6月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。肉や野菜がたっぷり入った弁当を公開した。【写真】芸人の30代元妻「丼みたいになってるの嬉しい」野菜添えられた生姜焼き弁当◆木下優樹菜、ボリュームたっぷり生姜焼き弁当披露木下は、弁当箱が2つ並んだ写真を投稿。わっぱの弁当箱の方にはご飯の上に胡麻を振った生姜焼きがたっぷり盛られており、副菜にはそれぞれ「さつま