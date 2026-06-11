【モデルプレス＝2026/06/11】シンガーソングライターのサカグチアミが6月11日、Kアリーナ横浜で開催されるファッションや音楽、カルチャーが融合した新しいエンタテインメントショー「Mrs. GREEN APPLE presents 『CEREMONY』」への出演を前に、グリーンカーペットに登場した。【写真】人気シンガー、クラシカルな衣装で登場◆サカグチアミ、クラシカルな衣装で登場サカグチアミは、黒のジャケットに透け感のあるロングスカート、