「セブン-イレブン・ジャパン」（東京都千代田区）は6月10日、店舗で製造する「セブンカフェスムージー」が全品半額となる1日限りのセールを実施した。 セールの情報は以前から店頭で告知されていたほか、SNSでも拡散され、当日は多くの人が同商品を目指し、 セブンに押し寄せた。 しかし、通常の商品と異なり、スムージーは購入後に店内の専用マシンで調理を行う必要がある。結果として