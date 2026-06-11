県内で幼い子どもを中心に流行がみられる手足口病の感染者が10週連続で増加しています。 手足口病は、幼い子どもを中心に口の中や手のひら、足などに水疱ができる感染症で、主に夏に流行します。 確認された感染者 10週連続の増加 県によりますと、今月7日までの1週間に確認された感染者は352人で、前の週から1人増え、10週連続の増加となりました。 年齢別では生後6か月から11か月が48人、1歳が167人2歳が58人などとなって