しょうが焼きと言えば豚肉のイメージがありますが、今回は鶏むね肉で作る、ちょっぴり洋風な一皿。 こんがり焼いた鶏むね肉に、とろりとかけるのはハニージンジャーソース。爽やかな香りと、はちみつのやさしい甘みがあとを引くおいしさです。どっさりのせたせん切りしょうがが味の決め手。しょうが好きにはたまりません！『ハニージンジャーチキンソテー』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉……1枚（約300g） しょうがのせん切り……1