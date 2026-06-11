国民民主党の岡野純子議員が2026年6月11日、国民投票法改正案に反対する人々から数百枚のファクスが届いていることをXで明かし、困惑をつづった。「国民投票法改悪反対」主張のファクスが床を埋め尽くす11日、衆議院憲法審査会で、憲法改正の手続きを定めた「国民投票法」の改正案に関する審議が始まった。この改正案は与党と国民民主党、参政党が共同提出したもの。公職選挙法との整合性をはかるため、「開票所を設置するための