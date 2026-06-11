ラグビー・リーグワンで初優勝を果たしたコベルコ神戸スティーラーズが11日、神戸市役所を表敬訪問し、久元喜造市長らにシーズン終了を報告した。共同キャプテン・李承信選手は「新神戸駅に降りた瞬間、今までにないくらい幸せな気持ちになった」と優勝の喜びを語った。訪問したのは、デイブ・レニー ディレクターオブラグビー兼ヘッドコーチ、共同キャプテンの李選手とブロディ・レタリック選手ら。チームは今シーズン、レギ