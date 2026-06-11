通貨オプションボラティリティー ドル円１週間７．４％付近 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.376.947.537.46 1MO6.735.546.496.41 3MO7.805.646.966.62 6MO8.445.847.467.00 9MO8.606.037.777.18 1YR8.806.468.127.43 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.279.908.23 1