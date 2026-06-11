生まれたばかりの赤ちゃんをくわえる「愛宝」。（６月撮影、成都＝新華社配信）【新華社成都6月11日】韓国京畿道竜仁市のテーマパーク「エバーランド」で飼育されている雌のジャイアントパンダ「愛宝（アイバオ）」が3日午前10時53分、体重170グラム余りの雌の赤ちゃんを出産した。中国パンダ保護研究センターが10日明らかにした。エバーランドで飼育されているパンダ「愛宝」の赤ちゃん。（６月撮影、成都＝新華社配信）愛宝