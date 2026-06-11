◇MLB パイレーツ9-8ドジャース(日本時間11日、PNCパーク)この日、投打二刀流出場したドジャースの大谷翔平選手が、試合後にインタビューに応じ、自身の打撃について振り返りました。その中でチームが逆転されても常に勝利を諦めない不屈の精神を持って試合に挑んでいることが明らかとなりました。大谷選手は今季7度目となる投手兼1番DHで出場し、初回の第1打席は空振り三振に倒れます。しかし3回の第2打席ではレフト方向へ大飛球