国連機関は11日、世界の難民に関する最新の報告書を公表しました。去年1年間で自国へ帰還した難民の数は440万人近くと記録的な多さだったものの、避難先の取り締まりによるやむを得ない動きも含まれ、難民を取り巻く環境は厳しいままです。UNHCR（＝国連難民高等弁務官事務所）が11日に公表した最新の報告書によりますと、2025年末の時点で、戦争や迫害を逃れて国外で暮らす難民の数は世界全体で4160万人、自国内の別の場所への避