立ち技格闘技の「KNOCKOUT」は11日、都内で「KNOCKOUTMXLIVE」（7月5日、KNOCKOUT常葉アリーナ）の対戦カードを発表した。KNOCKOUT―REDスーパーフェザー級3分3Rで元K―1ワールドGPフェザー級王者の軍司泰斗（27＝TEAMSUERTE）と下地奏人（21＝フリー）と対戦する。生中継のメインとなる軍司は「前回はGOATでキックでやったが、REDルールに戻ってこれて、1回負けて復帰戦で地上波でKOで勝ちたい」と意気込む。対戦相手の