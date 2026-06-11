ドジャースは日本時間11日、ウィル･スミス選手を10日間の負傷者リスト(IL)入りしたことを発表しました。スミス選手は首の張りを訴え、日本時間6日を最後に4試合連続欠場しています。大谷翔平選手が昨季に投手復帰してからバッテリーを組む相手でもあるスミス選手は、今季もここまで大谷選手の6勝した試合を支えました。打撃でもここまで52試合に出場し、打率.249、6本塁打、23打点をマークしています。