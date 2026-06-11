立ち技格闘技の「KNOCKOUT」は11日、都内で「KNOCKOUTMXLIVE」（7月5日、KNOCKOUT常葉アリーナ）の対戦カードを発表した。KNOCKOUT―BLACK女子アトム級3分3Rで前同王者のKiho（23＝KNOCKOUTGYM調布）と初参戦の白雪ゆき（28＝クボジム―リレイズ東京―）と対戦する。現役キャバ嬢の白雪は黒いミニスカドレスで登場。「昔のPRIDEでやった高山―ドン・フライに憧れて格闘技をやっているので令和の女子格でも高山―ドン