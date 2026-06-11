インタビューに答える鈴木農相＝11日午後、農水省鈴木憲和農相は11日、共同通信のインタビューに応じ、コメの供給不足と価格高騰を招いた「令和の米騒動」について「もう二度と起こさない。断言する」と述べた。令和の米騒動は、農林水産省が需要と供給の見通しを誤った上、備蓄米放出の時期が遅れたと反省。その上で「需要予測を精緻なものにすれば誤りはかなり防げる」とした。2026年産の主食用米は生産が需要を超過する見通