立ち技格闘技の「KNOCKOUT」は11日、都内で「KNOCKOUTMXLIVE」（7月5日、KNOCKOUT常葉アリーナ）の対戦カードを発表した。KNOCKOUT―BLACK女子アトム級3分3Rで前同王者のKiho（23＝KNOCKOUTGYM調布）と初参戦の白雪ゆき（28＝クボジム―リレイズ東京―）と対戦する。黒いミニスカドレスの白雪に圧倒されながらもKihoは「3連敗しているがベルトを獲ることは変わらないのでまずはスタートラインに立つために頑張りたい