講談師の玉田玉秀斎（たまだ・ぎょくしゅうさい、４９）が１１日、大阪市内で「ジャズ講談名曲で綴る『２５』にまつわるジャズ物語」（８月５日、大阪・ブリーゼプラザ小ホール）の取材会に出席した。ジャズ講談は、講談とジャズとがコラボした新作講談。ジャズミュージシャンの人生を講談で語り、演奏場面を生演奏で送る。名曲の知られざるストーリーに迫るもので、これまで同所で１７公演を行った。講談師生活２５周年、襲