◇交流戦日本ハム・細野―中日・柳（エスコンフィールド北海道）楽天・岸―広島・玉村（楽天モバイル最強パーク宮城）西武・高橋光―巨人・竹丸（ベルーナドーム）ロッテ・広池―DeNA・入江（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・ペルドモ―阪神・村上（京セラドーム大阪）ソフトバンク・前田純―ヤクルト・吉村（みずほペイペイドーム）