日本マスターズ陸上競技連合は１１日、理事会を行い、２００８年北京五輪４００メートルリレー銀メダルの朝原宣治さんが会長に就任したと発表した。朝原新会長は「年齢に関係なく挑戦できるマスターズ陸上の魅力を、社会全体に広げていきたいと考えています。競技の枠を超え、健康づくりや交流の場として、多くの方に参加いただける環境づくりに尽力してまいります」とコメントを発表し、意気込みを語った。１９７２年、兵庫