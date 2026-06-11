藤井聡太王将（23）への挑戦権を争う第76期王将戦（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社特別協力）2次予選1回戦が11日、東京・将棋会館で指され、郷田真隆九段（55）が佐藤天彦九段（38）に110手で勝利した。持ち時間3時間から佐藤は3時間、郷田は2時間51分使った。郷田は第64、65期の2期獲得した元王将。第69期以来の2次予選をあと2勝して勝ち抜けば、第68期以来8期ぶりの王将戦挑戦者決定リーグ入りとなる。振り駒の結果、