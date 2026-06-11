DA PUMPのISSA（47）が11日、フジテレビ系「ぽかぽか」(月〜金曜午前11時47分）に生出演。グループの解散危機について語った。「ぽいぽいトーク」のコーナーで「解散危機あったっぽい」というイメージに、ISSAは「×」の札を出した。ISSAは「解散を考えたことはないんですよ。なんですけど4人から始まってるので。言っても一人一人の人生なわけじゃないですか。それを優先するべきっていうのは僕はずっと思ってるので。だから抜け