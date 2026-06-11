11日午後、大館市清水の民家敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと11日午後1時25分ごろ、大館市清水2丁目の民家敷地内にクマ1頭がいるのを、付近を歩いていた大館市の70代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。この周辺では同じ時間帯に体長1メートルほどのクマの目撃情報が複数寄せられているということです。付近は住宅地が広がる大館市の中心