MAZZELにとって初の全国アリーナツアー『MAZZEL 1st Arena Tour 2026 "Shall we hit the Banquet?"』は、彼らの躍進ぶりをあらためて証明するツアーとなった。 （関連：【写真あり】食事円卓に8人の美男子たちが降臨！SKY-HI手掛けるMAZZEL、初アリーナツアーで聴かせた圧倒的な歌唱力） 全国5会場11公演を巡った今回のツアーでは、4月8日にリリースされた2ndアルバム『Banquet