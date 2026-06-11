『SHOGUN 将軍』で世界的に大きな注目を集めた穂志もえかが、賀来賢人プロデュースのホラー映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』で主演を務めた。第33回サウス・バイ・サウスウエスト（SXSW）2026のミッドナイター部門で観客賞を受賞した本作で穂志が演じたのは、ある事件により霊となった姉・美玖と共に、全国の怪事件を解決して回る霊媒師の愛里。独自のクリエイティビティが