6月11日、ライジングゼファー福岡は、谷口光貴が横浜ビー・コルセアーズより期限付移籍で加入することが決定したと発表した。なお、同選手とは2026－27シーズンの選手契約を締結したことが明かされている。 奈良県出身で現在33歳の谷口は、190センチ87キロのシューティングガード兼スモールフォワード。中央大学から2015年に東芝ブレイブサンダース神奈川（