佐藤正午の初期短編を集めた『万年筆の時代 佐藤正午復刻短編集』が、6月10日に光文社文庫より刊行された。 【写真】『万年筆の時代 佐藤正午復刻短編集』書影 本書は、佐藤の作家生活最初の10年間に書かれた、現在では入手困難な短編作品を収めた一冊。パイロット、そして憧れであったモンブラン マスターシュテュックの万年筆から生まれた幻の初期作品のみを集めている。 収録作には、ベッドをともにした人妻との