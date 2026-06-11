俳優の山本美月が、6月26日発売の『CLASSY.』8月号（光文社）をもって同誌モデルを卒業する。 【写真】『CLASSY.』8月号表紙を飾った山本美月 山本は2022年3月号で『CLASSY.』誌面に初登場。同年10月号で初めて表紙を飾って以来、約4年にわたり同誌を代表するモデルとして活躍してきた。身長167cmのスタイルを活かしたファッションセンスに加え、仕事やライフステージの変化に向き合う等身大の姿勢が同世代女性からの