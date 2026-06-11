ティーケーピーがこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を２００万株（自己株式を除く発行済み株数の５．２３％）、または３５億円としており、取得期間は６月１２日から８月２４日まで。機動的な資本政策の遂行及び株主還元の拡充を図るためとしている。 出所：MINKABU PRESS