今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、中東情勢の緊迫化を背景とした有事のドル買いと日本の通貨当局による為替介入を警戒した円買いが交錯する展開が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円９０銭～１６１円２０銭。 イランのイスラム革命防衛隊は１１日、米国による新たな攻撃への対抗措置として、クウェートとバーレーンの米空軍基地を攻撃したと発表。中東情勢を巡る緊張が再