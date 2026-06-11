弁護士ドットコムがこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を３５万株（自己株式を除く発行済み株数の１．５３％）、または５億円としており、取得期間は６月１２日から１１月３０日まで。足もとの株価水準が「最も確実性が高く、かつリターン効率が極めて高い投資機会」と判断したことが要因としている。 出所：MINKABU PRESS