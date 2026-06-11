仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の新キャストとして、内藤剛志、鶴田真由、大西利空の出演が発表された。 参考：『豊臣兄弟！』記憶を失くした“秀吉”池松壮亮に驚愕“令和の太閤記”として描いた兄弟の絆 本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NH