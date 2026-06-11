きょう（１１日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比３８円高の６万４２１７円と小反発。前場は乱気流に巻かれるような目まぐるしい上下動で立ちくらみを起こしそうな地合いであったが、後場に入ると日経平均は上値が重いながらも安定し、前日終値近辺でのもみ合いに終始した。結局わずかにプラス圏に足を踏み入れて取引を終えている。もっともキオクシアホールディングスと東京エレクトロンの２銘柄がツー