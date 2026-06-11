ショートノズル K&F Conceptの「シリコンエアブロワー」を6月3日（水）に発売した。ショートノズルとロングノズルの2タイプをラインアップする。 柔軟性と高い反発力を兼ね備えたシリコーン素材を採用したブロワー。握ったあとに形状が素早く戻るため、テンポよく連続して送風できるという。 ロングノズル ノズル部分もやわらかくなっており、万が一カメラやレンズなどに接触して