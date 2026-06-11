11日未明、愛知・瀬戸市で、2人組の男がタクシーの運転手をナイフのようなもので脅し、現金を奪って逃走しました。警察によりますと、11日午前1時40分ごろ、瀬戸市菱野台のタクシー乗り場で待機していたタクシーの男性運転手（33）に、2人組の男がナイフのようなものを突き付け、「金を出せ」などと脅しました。2人は、男性運転手が差し出した現金約4万4000円を奪って徒歩で逃走したということです。男性運転手に、けがはありませ