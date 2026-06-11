元プロボクサーでタレントのガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが2日、肺炎のため死去した。76歳。元プロボクサーで、タレント、俳優としてマルチに活躍し、昭和期を代表する人気タレントに。ガッツさんのユニークな姿は「ガッツポーズ」の語源となった。「ガッツポーズ」の誕生は3度目の世界挑戦となった1974年（昭49）4月11日。WBC（世界ボクシング評議会）同級王者ロドルフォ・ゴンザレスに8回KO勝ちして悲願のベルトを奪取