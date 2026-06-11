11日午後1時頃、人吉市鬼木町の瀬戸君子さん87歳の住宅から出火しました。火は、およそ1時間半後に消し止められましたが、木造平屋の玄関などおよそ20平方メートルを焼きました。この火事で、瀬戸さんの60代の息子が手や足をやけどして、病院に搬送されました。命に別条はないということです。警察と消防が火事の原因を調べています。