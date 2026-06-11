ボートレース津の「住信SBIネット銀行賞」は11日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、12日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦オープニングの10Rは、富永修一がインからコンマ07のトップスタートで押し切って津での4連続優勝戦進出を決めた。一方で2着争いはもつれた。小林甘寧が3カドから全速攻撃。1番差しの松井洪弥（33＝三重）も踏ん張り、その内を向後龍一が差し迫る。最終的に2周1マークの全速タ