木原官房長官は11日午後の会見で、サッカーの「FIFAワールドカップ2026」に出場する日本代表選手らに対し、「これまで積み重ねてきた努力の成果、チームの結束力、これらを遺憾なく発揮してもらい、世界の競合国に果敢に挑戦していく中で、国民の皆さまに夢や感動を届けていただきたい」とエールを送った。大会史上初となるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国共同開催のワールドカップは12日に開幕する。日本は1998年のフランス大